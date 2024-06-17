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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر منتخب فرنسا اليوم.. مشاهدة منتخب فرنسا × النمسا Twitter بث مباشر بدون "تشفير" | اليورو 2024

شاهد بالبث المباشر منتخب فرنسا اليوم.. مشاهدة منتخب فرنسا × النمسا Twitter بث مباشر دون "تشفير" | اليورو 2024..يُسدل الستار اليوم، الإثنين 17 يونيو 2024، على منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة أمم أوروبا 2024، عندما يلتقي منتخبا فرنسا والنمسا في مواجهة قوية على ملعب مركور شبيل أرينا بمدينة دوسلدورف الألمانية.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة فرنسا والنمسا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

فرنسا والنمسا يفتتحان مباريات "يورو 2024" بصراع قوي على ملعب مركور شبيل أرينا

وتأتي هذه المباراة ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا منتخبي هولندا وبولندا، وتُعد بمثابة اختبار حقيقي لقدرات المنتخبين الفرنسي والنمساوي، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث الأولى في مسيرتهما الأوروبية.

يدخل "الديوك" بطولة يورو 2024 بمعنويات عالية، بعدما حققوا إنجازًا مميزًا بحصولهم على المركز الثاني في كأس العالم 2022. ويضم المنتخب الفرنسي العديد من النجوم العالميين، يتقدمهم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، والذي يُعد أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليًا.

من ناحية أخرى، يتطلع منتخب النمسا لتحقيق مفاجأة في البطولة، من خلال تقديم أداء قوي أمام فرنسا وتحقيق نتيجة إيجابية. ويعتمد المنتخب النمساوي على مجموعة من اللاعبين الموهوبين، مثل دافيد ألابا، نجم بايرن ميونخ، وكريستيان إيرنست، لاعب رازن بالبورغ لايبزيغ.

تُعدّ المباراة بين فرنسا والنمسا بمثابة مواجهة مثيرة بين أبطال أوروبا والعالم، حيث يتوقع أن تشهد صراعًا قويًا بين خط هجوم فرنسا القوي بقيادة مبابي، ودفاع النمسا المتماسك بقيادة ألابا.

موعد مباراة فرنسا والنمسا في بطولة أمم أوروبا



يُسدل الستار اليوم، الإثنين 17 يونيو 2024، على انتظار عشاق كرة القدم، وذلك مع موعد انطلاق مباراة فرنسا والنمسا، في بطولة أمم أوروبا 2024.

وتقام المباراة على ملعب مركور شبيل أرينا بمدينة دوسلدورف الألمانية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد النمسا في بطولة أمم أوروبا 2024

تُنقل مباراة فرنسا والنمسا، التي تقام اليوم الإثنين 17 يونيو 2024، في بطولة أمم أوروبا 2024، بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

التفاصيل حول القنوات الناقلة:

القناة الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

المعلق: عامر الخوذيري

جدول الترددات لقناة beIN Sports HD 1 Max على بعض الأقمار الصناعية

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز معدل الترميز نايل سات 11058 أفقي 27500 6 عرب سات 11747 أفقي 27500 6 بدر 4 12034 أفقي 27500 6

تشكيلة فرنسا ضد النمسا اليوم

تشكيلة فرنسا ضد النمسا اليوم الاثنين 17 من شهر يونيو 2024 في مبارايات الجولة الأولي بالمجموعة الرابعة في بطولة اليورو 2024 والتي جاءت على النحو التالي: