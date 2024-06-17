نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب الثنائي سمير فكري وأمادو با عن مباراة المصري أمام سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأكد غياب الثنائي سمير فكري وأمادو با لاعبي خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا بالجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.



وتنطلق هذه المباراة والمقرر إقامتها في السابعة مساء الأحد المقبل الموافق الثالث والعشرين من يونيو الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

جاء ذلك بعد حصول الثنائي على الإنذار الثالث خلال مباراة اليوم أمام الزمالك والتي انتهت بفوز النسور الخضر بهدفين لهدف واحد.

فاز فريق المصرى البورسعيدى على الزمالك بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الاثنين على استاد برج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثاني برصيد 42 نقطة فى المقابل يأتي الزمالك فى المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة.