الزمالك يوقع غرامة مالية على عواد بعد مشادته مع حسام عبدالمجيد

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أحمد جودة - القاهرة - قرر نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، توقيع غرامة مالية على محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة، بعد مشادته مع زميله حسام عبدالمجيد.

وأعلن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، توقيع غرامة مالية على محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بخصم 25% من قيمة عقده مع القلعة البيضاء.

ودخل محمد عواد في مشادة مع حسام عبدالمجيد، خلال مباراة الزمالك أمام المصري التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد هدف الفريق البورسعيدي الثاني.

وخسر الزمالك أمام المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.