نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يرفض عرضا مثاليا من تشيلسي بشأن نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية، عن مفأجاة من العيار الثقيل حول مصير نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني خلال انتقالات الصيف القادمة وحقيقة رحيله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتبط سامو أومورديون، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد بالرحيل عن الفريق خلال انتقالات الصيف الجارية لنادي تشيلسي الإنجليزي في الصيف.

ويريد تشليسي تدعيم صفوفه بصفقات مميزة، ولهذا وضع جوهرة نادي أتلتيكو مدريد على رأس اهتماماته من أجل التعاقد معه في الفترة القادمة لبدء الموسم الجديد معه.

وسبق وقدم نادي تشيلسي عرضا لإدارة أتلتيكو مدريد بقيمة 40 مليون يورو للتعاقد مع سامو في انتقالات الصيف ولكن رفض النادي ذلك العرض.

يذكر أن أتليتكو مدريد أنهى موسمه وهو في المركز الرابع برصيد 76 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن جيرونا الذي يسبقه بمركز.