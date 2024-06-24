هاني سعيد: لدينا مشكلة فى التحكيم المصري.. المنافسة علي والدوري لم تحسم حتي الآن بسبب الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -



تحدث هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأزرق السماوي أمام المقاولون العرب، وعن التحكيم في مصر.



وقال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "التأخر فى النتيجة أمر وارد ولكننا تعاملنا بشكل جيد وحققنا الفوز أمام المقاولون".



وتابع: "ماييلي علم بحصوله على أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز والمقاولون ولكن لم يستلمها، فجائزة رجل المباراة مجتش ودى حاجة تضحك ".

وأضاف: "تركيز بيراميدز علي مباراة سموحة المقبلة ولسنا طرف فى أزمة القمة ".

وأوضح: "لو الأهلي حقق الفوز بالمباريات المؤجلة سيتخطي بيراميدز فى جدول الترتيب لذلك المنافسة علي الدوري لم تحسم حتي الآن".

وشدد: "لدينا مشكلة فى التحكيم المصري وللأسف احنا بعيد عن أوروبا فى الكرة ".

وأردف: "رمضان صبحي لديه جلسة يوم السبت المقبل مع لجنة الكشف المنشطات".

واختتم هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، حديثه قائلًا: "الشيبي لاعب مهم فى بيراميدز والنادي يدعمه فى أزمة حسين الشحات".