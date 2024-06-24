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أحمد جودة - القاهرة - افتتح منتخب أوروجواي حملته في بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024)، المقامة حاليا في الولايات المتحدة، بفوز سهل على بنما.

أوروجواي تقسو على بنما في كوبا أمريكا

وتغلب المنتخب الأوروجواياني 3 / 1 على نظيره البنمي مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الإثنين بتوقيت جرينتش)، في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات، التي شهدت أيضا فوز الولايات المتحدة 2 / 0 على بوليفيا.

وافتتح ماكسيمليانو أروخو التسجيل لأوروجواي في الدقيقة 16، قبل أن يحرز داروين نونيز وماتياس فينا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 86 والأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني على الترتيب، ليصبح فريق المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا أول منتخب في النسخة الحالية للمسابقة يحرز 3 أهداف حتى الآن.

وتكفل مايكل موريلو بتسجيل هدف منتخب بنما الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع للمباراة.

بتلك النتيجة، حصل منتخب أوروجواي، الذي يتقاسم الرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجا باللقب مع منتخب الأرجنتين برصيد 15 لقبا لكل منهما، على أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، ليعتلي الصدارة بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه المنتخب الأمريكي، الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط.

في المقابل، بقي منتخب بنما، الذي يشارك في البطولة للمرة الثانية بعد نسخة عام 2016 بالولايات المتحدة، في المركز الثالث بلا نقاط، بفارق الأهداف على منتخب بوليفيا (متذيل الترتيب).

وبذلك، واصل منتخب أوروجواي تفوقه على المنتخب البنمي، بعدما انتصر عليه في جميع مبارياتهما الأربع التي أقيمت بينهما حتى الآن، علما بأن هذه هي المواجهة الأولى بينهما في كوبا أمريكا.

ولم تمر المباراة بمرحلة جس النبض، حيث بدأ منتخب أوروجواي اللقاء بهجوم مكثف، وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثانية عن طريق جيورجيان دي أراسكايتا، الذي سدد من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن.

وسدد داروين نونيز من خارج المنطقة في الدقيقة السادسة، غير أن الكرة اصطدمت في الدفاع، لتخرج إلى ركنية لم تسفر عن شيء.

وجاءت أول تسديدة لمنتخب بنما خلال اللقاء في الدقيقة 12 عن طريق أدالبيرتو كاراسكيا، الذي سدد من خارج المنطقة، لكن سيرخو روشيت، حارس مرمى أوروجواي، أمسك الكرة بسهولة.

وطالب نونيز بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة التالية، عقب سقوطه داخل المنطقة في كرة مشتركة مع أورلاندو موسكيرا، حارس مرمى بنما، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وأضاع ماكسيميليانو أروخو فرصة محققة لأوروجواي في الدقيقة 14، حينما تابع عرضية من الجانب الأيمن، ليسدد ضربة رأس، لكن الكرة ابتعدت عن القائم الأيمن بقليل.

وترجم منتخب أوروجواي سيطرته على اللقاء عقب تسجيل أروخو الهدف الأول للفريق السماوي في الدقيقة 16.

وبعد سلسلة من التمريرات المتقنة، وصلت الكرة إلى أروخو، الذي سدد من على حدود المنطقة، واضعا الكرة في الزاوية اليسرى العليا لمرمى بنما داخل الشباك.

وأهدر دي أراسكايتا فرصة محققة لمضاعفة النتيجة في الدقيقة 18، حينما تسلم تمريرة عرضية من الجهة اليمنى، ليسدد ضربة رأس في حراسة الدفاع البنمي، واضعا الكرة على يمين موسكيرا، الذي تصدى ببراعة للكرة.

وأضاع نونيز فرصة أخرى لأوروجواي في الدقيقة 29، حيث تابع تمريرة عرضية من الجانب الأيمن، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، دون مضايقة من أحد، لكن موسكيرا كان لها بالمرصاد.

وعلى عكس سير اللعب، سدد خوسيه فاخاردو من خارج المنطقة في الدقيقة 37، لكن قذيفته ابتعدت عن القائم الأيسر بقليل، ليواصل بعدها نونيز مسلسل إهدار الفرص، بعدما تلقى تمريرة بينية انفرد على إثرها بالمرمى في الدقيقة 44، لكنه تباطأ في التسديد، ليتدخل الدفاع في النهاية ويبعد الكرة عن المنطقة الخطرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أوروجواي 1 / 0 على بنما.

استمر الأداء الهجومي لأوروجواي مع بداية الشوط الثاني، وتلقى نونيز تمريرة عرضية من الجهة اليمنى في الدقيقة 47، ليسدد ضربة رأس، افتقدت للدقة، لتخرج الكرة بجوار القائم الأيسر.

في المقابل، أضاع فاخاردو فرصة مؤكدة لإدراك التعادل في الدقيقة 53، حيث تلقى تمريرة أمامية، فشل الدفاع في إبعادها بغرابة، ليسدد من داخل المنطقة، دون مضايقة من أحد، لكنه وضع الكرة بجوار القائم الأيسر وسط دهشة الجميع.

ولم تمر سوى دقيقتين، حتى أضاع روديريك ميلير فرصة أخرى لبنما، حينما تابع ركلة حرة نفذت أمامية، ليسدد ضربة رأس، لكن الكرة مرت فوق العارضة مباشرة، أعقبها تسديدة من خارج المنطقة بواسطة خوسيه رودريجيز في الدقيقة 58 أخطأت المرمى.

كثف منتخب بنما من هجماته، مستغلا تراجع أداء منتخب أوروجواي بشكل مفاجئ، وسدد رودريجيز قذيفة مدوية من خارج المنطقة في الدقيقة 60، لكن روشيت أبعد الكرة بصعوبة بالغة لركنية لم تسفر عن شيء.

وعاد منتخب أوروجواي لأخذ زمام المبادرة من جديد، حيث سدد فيديريكو فالفيردي من خارج المنطقة في الدقيقة 66، غير أن الكرة ذهبت بجوار القائم الأيسر مباشرة، أعقبها تسديدة من داخل المنطقة بواسطة نيكولاس دي لا كروز في الدقيقة 72، علت العارضة.

في المقابل، حصل منتخب بنما على ركلة حرة من مكان قريب من منطقة الجزاء في الدقيقة 76، نفذها مايكل موريلو، الذي سدد كرة غير متقنة، مرت فوق العارضة.

وابتسم الحظ أخيرا لنونيز عقب تسجيله الهدف الثاني لأورجواي في الدقيقة 85.

وتلقى أروخو تمريرة عرضية من الناحية اليمنى، ليسدد من داخل المنطقة، لكن الكرة اصطدمت في كتف موريلو، وتصل لنونيز، الذي سدد مباشرة من داخل المنطقة بقدمه اليسرى، واضعا الكرة على يمين موسكيرا وتعانق الشباك.

وتواصلت الإثارة في المباراة خلال الدقائق الأخيرة، حيث أضاف ماتياس فينا الهدف الثالث لأوروجواي في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع، بعدما تابع ركلة حرة مباشرة من الجهة اليمنى، نفذت عرضية بواسطة دي لا كروز، ليسدد ضربة رأس رائعة، ويضع الكرة على يمين موسكيرا وتسكن المرمى.

حاول منتخب بنما تقليص الفارق، حتى تحقق له ما أراد في الدقيقة الخامسة (الأخيرة) من الوقت الضائع، من خلال موريلو، الذي تسلم كرة عرضية من الجانب الأيسر، ليراوغ الدفاع بمهارة، قبل أن يسدد من على يمين المنطقة، ويضع الكرة بمهارة على يمين حارس المرمى، ليطلق بعدها حكم اللقاء صافرة النهاية، معلنا فوز أوروجواي 3 / 1 على بنما.

