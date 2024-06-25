نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شكرا على أجمل هدية".. مترجم كولر يثير غضب الزمالك برسالة ساخرة بعد الانسحاب من القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار خالد الجوادي، مترجم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل عقب رسالته الأخيرة بشأن تعليقه عن انسحاب نادي الزمالك من مباراة القمة التي كان مقرر خوضها مساء اليوم أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي.

- رسالة الجوادي لنادي الزمالك

وكتب الجوادي عبر حسابه الرسمي على فيس بوك:" أول ما تم الإعلان عن إقامة مباراة الزمالك يوم ٢٥ يونيو قلقت شوية وقلت يارب الأهلى يفرحني في اليوم ده وتبقى أحلى هدية عيد ميلاد وعيد زواج ٢٠ من الأهلي".

وتابع: "لكن سبحان الله يأتيك الخير أحيانا كثير من حيث لا تحتسب وفضل ربنا يكون أعظم من تخيلاتك، فبدل ما هدية عيد ميلادي وعيد جوازي العشرين تأتي من الاهلي أتت من الزمالك".

وأختتم:" مش متخيل يجي اليوم اللي أشكرك فيه يا غريمي أصلا ولا أيه على أجمل هدية عيد ميلاد، أشكر الزمالك على أجمل وأسهل ٣ نقاط و٢ صفر جميلة دون ضغوط ولا توتر، أجمل هدية عيد ميلادي دي يا زمالك، وخليت يوم عيد ميلادي تاريخي كمان لارتباطه بأجمل وأسهل فوز في الديربي، شكرا على أجمل هدية".

