نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إبراهيما نداي يفجر مفاجأة حول فسخ عقده مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن آخر تطورات ملف مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وموقفه من البقاء أو الرحيل بفترة الانتقالات الصيفية القادمة.

تطورات مستقبل إبراهيما نداي مع الزمالك

وقال عبدالهادي: "إبراهيما نداي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيفسخ عقده معهم ويطالب بالرحيل وقمنا بالتواصل معه وقال كيف افسخ العقد وأنا رحلت؟".

وتابع: "سألته لماذا قمت بالرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك؟ وقال أنا سأرحل بنهاية الموسم حيث أن نهاية عقدي ستكون بهذا التوقيت وليس هناك مشاكل وعلاقتي بهم جيدة".

واختتم حديثه: "لا يوجد مشكلة بيني وبين أي شخص بالزمالك وسعيد جدًا بالتواجد واللعب لصالحه والذي أكد أنه موجود لنهاية الموسم وسيرحل بانتهاء عقده مع ناديه".