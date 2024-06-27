نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يفعل بند شراء خوسيلو من إسبانيول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر نادي ريال مدريد الإسباني، رد الجميل إلى مهاجمه المعار خوسيلو ماتو، الدي قاد الفريق للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، وحسم مستقبله بشكل نهائي.

وأعلن نادي إسبانيول في بيان رسمي ان نادي ريال مدريد الأسباني قام بتفعيل بند شراء خوسيلو مدافع الفريق.

وكان من المقرر ان تنتهي إعارة خوسيلو لصفوف ريال مدريد، بنهاية الشهر الجاري، ومن ثم يعود لناديه الأصلي إسبانيول.

ريال مدريد يقرر تفعيل بند شراء خوسيلو

في وقت سابق ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ريال مدريد قرر تفعيل بند شراء خوسيلو من إسبانيول، قبل نهاية الشهر الجاري، رغم قرار اللاعب بالرحيل عن سانتياجو برنابيو.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد سيدفع 1.5 مليون يورو "قيمة تفعيل بند الشراء"، وسيضم خوسيلو لصفوفه بشكل نهائي، ومن ثم سيمنحه فرصة الرحيل.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد ليس لديه أي مانع تجاه رحيل خوسيلو، لكنه يريد أن يقدم خدمة للاعب بعيدا عن مغالاة إسبانيول.

