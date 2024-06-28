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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان أنه لا يعادي أي شخص بعينه، بل يطالب بإصلاح شامل في الكرة المصرية عبر إتاحة الفرصة لوجوه جديدة لتولي القيادة الرياضية.

عبدالناصر زيدان: أدعو لإصلاحات في الكرة المصرية ولا أستهدف أحدا بعينه

وأوضح زيدان في تصريحاته لبرنامج "ملعب الشمس"، أن هدفه ليس مهاجمة أشخاص محددين، بل السعي إلى تقديم وجوه جديدة تستطيع تنفيذ إصلاحات جذرية في الكرة المصرية.

وأضاف: "ما أريده هو إعطاء الفرصة للوجوه الجديدة وتركهم لإجراء التغييرات اللازمة".

تابع: " أنه ليس في خصام مع أحد، مشددًا على ثقته في المسؤولين عن الرابطة المصرية.

واختتم: "نحن بحاجة إلى رحيل الوجوه القديمة لأننا تعبنا من الوضع الحالي".