نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الزمالك يحدد موقفه من استكمال الدوري المصري بعد جلسة حاسمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان في برنامج "ملعب الشمس" عن انتهاء جلسة مجلس إدارة الزمالك التي عقدت أمس لتحديد موقف النادي النهائي من استكمال الدوري المصري.

مجلس الزمالك يحدد موقفه من استكمال الدوري المصري بعد جلسة حاسمة

وأوضح زيدان أن مجلس إدارة الزمالك أنهى جلسته منذ قليل وسيصدر بيانا توضيحيا بشأن موقفه من المشاركة في مسابقة الدوري المصري.

وأضاف زيدان أن الموقف سيتضح للجميع خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة الزمالك، يشعر بالقلق من احتمال عدم حصول النادي على الرخصة الإفريقية للمشاركة في الكونفدرالية.

