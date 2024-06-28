الرياضة

مجلس الزمالك يحدد موقفه من استكمال الدوري المصري بعد جلسة حاسمة

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان في برنامج "ملعب الشمس" عن انتهاء جلسة مجلس إدارة الزمالك التي عقدت أمس لتحديد موقف النادي النهائي من استكمال الدوري المصري.

مجلس الزمالك يحدد موقفه من استكمال الدوري المصري بعد جلسة حاسمة

وأوضح زيدان أن مجلس إدارة الزمالك أنهى جلسته منذ قليل وسيصدر بيانا توضيحيا بشأن موقفه من المشاركة في مسابقة الدوري المصري.

وأضاف زيدان أن الموقف سيتضح للجميع خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة الزمالك، يشعر بالقلق من احتمال عدم حصول النادي على الرخصة الإفريقية للمشاركة في الكونفدرالية.
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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