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أحمد جودة - القاهرة -

أبدى منتصر الرفاعي، الناقد الرياضي، انتقادات حادة تجاه قرار الزمالك بعدم المشاركة في استكمال الدوري المصري، ووصف بيان النادي بهذا الشأن بأنه كان متسرعا، على عكس إدارة النادي الأهلي.

منتصر الرفاعي ينتقد الزمالك بسبب قراره بعدم استكمال الدوري

أكد الرفاعي في حديثه لبرنامج "ملعب الشمس"، أن البيان الذي أصدره الزمالك كان متسرعا ولم يترك مجالا للتفاوض أو التفاهم، بينما استخدمت إدارة الأهلي نهجا مختلفا في التعامل مع الأزمة.

وأضاف الرفاعي أن إدارة الزمالك وضعت نفسها في موقف صعب ويجب أن توضح الوضع لجماهيرها، مشيرًا إلى أن مطالب النادي لم تحقق أي نتائج إيجابية حتى الآن.

واختم حديثه بالتأكيد على أهمية أن يتفاوض الزمالك بشكل فعال مع اتحاد الكرة بدلًا من الاستجابة لمطالب جماهيره التي تطالب بعدم استكمال الدوري، وحذر من تداعيات قد تواجه النادي إذا استمر في هذا الموقف، خاصة في ظل الالتزامات المالية الكبيرة التي يواجهها النادي.