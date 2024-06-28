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أحمد جودة - القاهرة -



نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، في التعاقد مع يوسف عزو لاعب فريق وفاق عين توتة الجزائري لتدعيم فريق كرة اليد في الموسم المقبل.

الزمالك يعلن التعاقد مع يوسف عزو لاعب فريق وفاق عين توتة الجزائري لتدعيم فريق اليد



ووقع عزو الذي يشغل مركز لاعب الدائرة على عقود انضمامه، خلال الجلسة التي جمعته بالكابتن حسن يسري رئيس الجهاز، وتم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.



والجدير بالذكر، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، تعاقد في وقت سابق، مع الإسباني فرناندو باربيتو دلجادو، لتدريب الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، بداية من الموسم الجديد.

