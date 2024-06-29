بورفؤاد يعلن التعاقد مع سامر عبد الرحمن لقيادة الفريق في الموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بورفؤاد الرياضي، برئاسة جاسر الشاعر، عن التعاقد مع سامر عبد الرحمن لتولي قيادة فريق كرة القدم الأول في الموسم الجديد 2024/2025.

بورفؤاد يتعاقد مع سامر عبدالرحمن

يأتي هذا التعاقد بعد الأداء المميز الذي قدمه عبد الرحمن في نهاية الموسم الماضي، حيث ترك بصمته في مباراة كأس مصر أمام طلائع الجيش.

حضر جلسة التوقيع على العقد رئيس النادي جاسر الشاعر، ونائبه المستشار أشرف حجاج، بالإضافة إلى مروة محمود أمين الصندوق، أحمد رضوان عضو المجلس والمشرف على الفريق الأول.

جاءت هذه الخطوة ضمن استراتيجية النادي لتعزيز تشكيلة فريقه وتحقيق النجاحات المستقبلية في المنافسات المحلية والدولية.

ومن جانبه أكد الدكتور جاسر الشاعر على ثقته الكاملة في قدرات وإمكانيات سامر عبد الرحمن في قيادة الفريق وتحقيق الأهداف المرسومة للموسم المقبل.