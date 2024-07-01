نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد دياب: منظومة التحكيم وصلت لمراحل صعبة ولا بد من حلها في أسرع وقت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، موعد مباراتي بيراميدز وزد، وسموحة والبنك الأهلي، مؤكدًا على أن التحكيم المصري لديه العديد من المشاكل.

وقال أحمد دياب في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "لدينا مصلحة واحدة في ظل التراكمات الكثيرة الموجودة حاليًا وهي كرة القدم، لدينا مشاكل كثيرة وثورة لائحية لكي تعود كرة القدم المصرية لمكانتها الطبيعية، في سبيل ذلك نعمل لكي نصل للمصلحة العامة".

وتابع: "أحترم جدًا دائمًا كل مجالس الإدارات للبحث عن حقوقهم، من المستحيل أن نكون في خلاف مع مجلس إدارة ونحترم كل وجهات النظر".

ورد على الرسالة التي وجهت لهم بشأن التحكيم: "هذا حق لهم، نحن على قلب رجل واحد، مشاكل التحكيم هذا الموسم وصلت لمراحل صعبة جدًا، وعلينا أن نواجهها ونتحدث مع اتحاد الكرة ولجنة الحكام في ذلك الأمر ".

وأكمل: "يجب أن يكون هناك حل سريع لمحاولة ضبط منظومة التحكيم في أسرع وقت، لأن الأندية لديها ضغوط المنافسة واستثمارات وتتحمل عواقب الأخطاء التحكيمية، والحفاظ على العدالة والمسابقة بين جميع الأندية، وفي القريب العاجل سيكون هناك استجابة من اتحاد الكرة وتغيير في صالح المسابقة".

وأفاد: "مباراة بيراميدز وزد وسموحة والبنك الأهلي تم تعديل موعدهما، والرابطة أرسلت الخطابات للأندية".

واختتم: "في المرحلة الحالية لا يوجد شيء آخر يقدمه بيريرا، نتائجه قيمت نفسها، ولا يوجد شيء ننتظره أو نتحدث فيه حاليًا".