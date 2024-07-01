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أحمد جودة - القاهرة - سحق المنتخب الفنزويلي نظيره الجامايكي 3-0 ليتصدر المجموعة الثانية بـ9 نقاط محققًا العلامة الكاملة، للمرة الأولى في تاريخه ببطولة "كوبا أمريكا"، في المباراة التي أقيمت في أوستين (تكساس)، عقب انتصاره على كل من الإكوادور والمكسيك، ليتجنب مواجهة الأرجنتين في ربع النهائي، وليلعب أمام كندا في منافسة على مقعد بنصف النهائي.

"كوبا أمريكا 2024".. فنزويلا تحقق العلامة الكاملة

جائت أهداف فنزويلا في الشوط الثاني عبر إدوارد بيو في الدقيقة 49، الذي افتتح التهديف من رأسية رائعة داخل المنطقة، وسالومون روندون في الدقيقة 56 مستغلًا دربكة دفاعية ليباغت حارس المرمى ويسجل بيسراه في الشباك رغم سقوطه على الأرض، وأخيرا إريك راميريز في الدقيقة 85 من انفراد تام بالمرمى تم التسديد بيمناه من على حدود المنطقة.

وستلعب فنزويلا في ربع النهائي أمام كندا وصيفة المجموعة الأولى، في أرلينغتون (تكساس).

وكانت جامايكا قد دخلت المباراة وقد تعرضت للإقصاء بالفعل من البطولة، حيث تحتل المركز الرابع والأخير دون نقاط.