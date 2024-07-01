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أحمد جودة - القاهرة - أكدت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية أن ريال مدريد يتابع عن كثب موقف كيليان مبابي خلال مشاركته في كأس أمم أوروبا.

قالت الصحيفة إنه عقب إصابة الوافد الجديد إلى سانتياغو برنابيو خلال مشاركته مع منتخب فرنسا في يورو 2024، يشعر النادي الإسباني بقلق كبير خوفًا من تفاقم الإصابة.

مبابي يخضع لعملية جراحية



وأوضحت "تصريحات كيليان مبابي التي أدلى بها قبل مواجهة بلجيكا في دور 16 بأنه يكره اللعب مرتديًا قناعًا على وجهه، هي مجرد هراء".

وأضافت "اللاعب القادم من باريس سان جيرمان يعلم تمامًا أنه كان من الممكن أن يغادر البطولة عقب إصابته بكسر في الأنف، بينما يعد اللعب مرتديًا القناع مجرد حل مؤقت".

وواصلت "من المقرر أن يخضع مبابي لعملية جراحية في أنفه، فور انتهاء مشاركته في البطولة القارية، حتى يصبح جاهزًا للمشاركة مع ريال مدريد في الموسم المقبل دون أي مشاكل".