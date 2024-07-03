نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندري ينظم رحله لجماهيره لمشاهدة مباراة طلائع الجيش بدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة نادى الاتحاد السكندري تنظيم رحلة للجماهير الإسكندرية الراغبة في حضور مباراة الفريق الأخضر مع نظيره طلائع الجيش المقرر لها فى السابعة مساء غدًا الخميس ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

الاتحاد السكندري ينظم رحله لجماهيره

وجاء ذلك في إطار توجيهات وتكليفات محمد مصيلحي رئيس النادي الذي اعتاد على توفير حافلات لنقل الجماهير السكندرية فى مباريات كرة القدم وكرة السلة.

ومن المقرر أن تتواجد الحافلات أمام نادى جامعة الإسكندرية الكائن خلف نادى الاتحاد السكندري فرع الشاطبي وذلك ابتداءً من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثانية ظهرا وذلك لحاملي بطاقة المشجع وتذكرة المباراة.

وتعتبر هذه المباراة هى الثانية الرسمية للجهاز الفني الجديد بقيادة أحمد سارى.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع برصيد 39 نقطة.