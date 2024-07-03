نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك على أعتاب حسم التعاقد مع صفقة كاميرونية مميزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - باتت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على أعتاب حسم التعاقد مع صفقة كاميرونية جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة هذا الموسم، لتدعيم صفوف الفريق.

كريم رمزي يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع نجم الكاميرون

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: " الزمالك تواصل مع جوناثان نجويم الظهير الأيسر لفريق مودرن فيوتشر " مودرن سبورت " من أجل ضمه بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة ".

وتابع:" اللاعب الكاميروني رحب بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك، والنادي يرغب في ضمه رغم أنه تعدى ال 32 عاما".

واختتم كريم رمزي:" في حال رغبة جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، في الموافقة على ضمه، سيدخل النادي في مفاوضات رسمية مع نادي مودرن سبورت لضمه".

