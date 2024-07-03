عاجل.. انفراجة جديدة في أزمة الزمالك مع خالد بوطيب

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر من داخل نادي الزمالك عن تطور جديد في قضية مستحقات اللاعب الأسبق خالد بوطيب، والتي تسببت في إيقاف تسجيل النادي لثلاث فترات وحرمانه من الحصول على رخصة المشاركة في البطولات القارية.

الزمالك يوضح انفراجة جديدة في أزمة بوطيب

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد قرر منع الأندية من الحصول على الرخص اللازمة للمشاركة في البطولات القارية حتى يتم تسوية أزماتها المالية في المحاكم الدولية.

ويواجه الزمالك حاليًا هذه المشكلة ويسعى مسؤولوه إلى حل أزمة مستحقات اللاعب خالد بوطيب التي تُقدر بنحو 2.4 مليون يورو، حتى يتمكن النادي من الحصول على الرخصة.

وصرح المصدر: "هناك تقدم في قضية خالد بوطيب حيث تم الاتفاق على شكل وجدولة مستحقاته المالية".

وأضاف: "نأمل في إنهاء هذه المسألة خلال 24 ساعة لتقديم خطاب رسمي لاتحاد الكرة ومن ثم للكاف من أجل الحصول على الرخصة للمشاركة في المسابقات الإفريقية في الموسم المقبل بشكل طبيعي".