نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يبدأ الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع عملاق كتيبة مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



فجر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو مفاجأة من العيار الثقيل حول صفقات النصر التي يتطلع لضمها بفترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكد فابريزيو رومانو عبر منصات التواصل الإجتماعي أن المشروع السعودي بدأ العمل لضم صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتابع، النصر يتطلع لضم إيدرسون حارس مرمى فريق مانشستر سيتي ومنتخب البرازيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضاف، النصر يحاول إقناع اللاعب بالإنضمام في الوقت الحالي.

وعن موقف السيتي من رحيل اللاعب، أشار إلى أن مسؤولي السيتي سيوافقون على رحيل اللاعب حال وصول عرض مالي جديد.

وبحسب بعض التقارير الصحفية فإنه تم الإتفاق مع ايدرسون للإنضمام إلى صفوف النصر بالصيف الجاري، ويتبقى فقط التوصل إلى اتفاق مع إدارة السيتي من أجل شراء عقد اللاعب.

وفي الإطار ذاته، أكد علي العنزي الناقد الرياضي، أنه في حالة إنهاء الصفقة إذا صارت الصفقة كما هو المتوقع، سيتم الإعلان الرسمي عنها الأسبوع المقبل.