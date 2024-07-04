نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي أمم أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب هولندا، منافسه منتخب تركيا، يوم السبت 6 يوليو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024.

موعد مباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي أمم أوروبا

تذاع تلك المباراة بين منتخبي هولندا وتركيا عبر قناة بين سبورتس ماكس 2، حيث تنقل مجموعة قنوات بين سبورتس بطولة يورو 2024 بشكل حصري عبر قنواتها.

وقد تأهل منتخب هولندا لدور ربع النهائي بعد الفوز الكبير على حساب منتخب رومانيا، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

وعلى الصعيد الأخر، نجح منتخب تركيا في التأهل لهذا الدور بعد الفوز ضد منتخب النمسا، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في مفاجأة كبيرة بعد تصدر منتخب النمسا مجموعته على حساب هولندا وفرنسا.

تُقام تلك المباراة بين منتخبي هولندا وتركيا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.