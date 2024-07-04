نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب اليونايتد يجدد عقده مع الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وقع المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي على تمديد عقده مع الفريق مما سيجعله يبقى في النادي حتى عام 2026، مما وضع حدا للشكوك السابقة حول منصب المدير الفني.



وكان دور تين هاج تحت التدقيق من قبل الملاك الجدد للنادي بقيادة السير جيم راتكليف وشركة إينيوس، لكن مراجعة نهاية الموسم خلصت إلى أن إريك تين هاج هو الرجل المناسب لقيادة الشياطين الحمر إلى الأمام.



وعلى الرغم من أداء اليونايتد المخيب للآمال في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا العام الماضي، والذي شهد أسوأ إنهاء له على الإطلاق في بطولة الدوري حيث إحتل المركز الثامن في ترتيب البطولة وخروجه المبكر من دور المجموعات، فقد حقق تين هاج مع الفريق بطولتين منذ توليه مسئولية تدريب المان يونايتد.

وكان المدرب الهولندي البالغ من العمر 54 عاما صريحا بشأن رغبته في البقاء في النادي وأجرى محادثات إيجابية مع مانشستر يونايتد بعد الفوز في نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي على مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا، قبل الموافقة على شروط تمديد العقد.

وفي حديثه عن تمديد عقده مع اليونايتد قال تين هاج: "أنا سعيد للغاية بالتوصل إلى إتفاق مع النادي لمواصلة العمل معا، بالنظر إلى العامين الماضيين، يمكننا أن نفكر بفخر في بطولتين والعديد من الأمثلة على التقدم من حيث كنا عندما إنضممت".

وأضاف: "ومع ذلك، يجب أن ندرك أيضا أن هناك الكثير من العمل الشاق الذي ينتظرنا للوصول إلى المستويات المتوقعة من مانشستر يونايتد، وهو ما يعني التحدي للفوز بالألقاب الإنجليزية والأوروبية، وفي مناقشاتي مع النادي، وجدنا وحدة كاملة في رؤيتنا لتحقيق هذه الأهداف، ونحن جميعا ملتزمون بشدة بالقيام بهذه الرحلة معا".

فيما تحدث دان آشورت المدير الرياضي لمانشستر يونايتد قائلا: "مع الفوز ببطولتين في الموسمين الماضيين، عزز إريك سجله كواحد من أنجح المدربين على الإطلاق في كرة القدم الأوروبية، في حين سلطت مراجعة النادي للموسم الماضي الضوء على مجالات التحسين، فقد توصلت أيضا إلى إستنتاج واضح مفاده أن إريك كان أفضل شريك لنا للعمل معه في رفع المعايير والنتائج، لقد أظهرت هذه المجموعة من اللاعبين والموظفين بالفعل أنهم قادرون على المنافسة والفوز على أعلى مستوى، والآن نحتاج إلى القيام بذلك بشكل أكثر ثباتا".

وأضاف: "مع تشكيل فريق قيادة كرة القدم المعزز لدينا الآن، نتطلع إلى العمل جنبا إلى جنب مع إريك لتحقيق طموحاتنا المشتركة لهذا النادي لكرة القدم".