نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مانشستر سيتي يريد الاستمرار مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات ملف صفقات نادي برشلونة مع مانشستر سيتي الإنجليزي لحسم صفقة التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس.

وقال لويس ميغيل سانز صحفي "سبورت" الكتالونية بأن مانشستر سيتي يريد بيع كانسيلو والتخلص منه بشكل دائم ولديهم عرضين من المملكة العربية السعودية، اللاعب لم يعطي موافقته بعد ويعطي الأولوية للاستمرار في برشلونة.

وأوضح أن مسؤولي النادي الك لم يتخلون عن الأمل في الحصول على إعارة ويأمل في نتيجة مماثلة للموسم الماضي.

ويعمل برشلونة بقيادة خوان لابورتا على تدعيم صفوف الفريق الكتالوني بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.