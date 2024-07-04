نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة ينهي أزمة انضمام ثلاثي الكبار للمنتخب الأولمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا الآن بمقر الوزارة مع مسئولي اتحاد الكرة جمال علام ومحمد بركات عضو مجلس الجبلاية في حضور أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة وممثلين عن ناديي الأهلي وبيراميدز.

يأتي اجتماع وزير الشباب والرياضة مع الأطراف، من أجل الوصول لحل لأزمة اللاعبين الثلاثة فوق السن المقرر انضمامهم لقائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

وزير الرياضة ينهي أزمة انضمام ثلاثي الكبار للمنتخب الأولمبي

وكان من المفترض أن يرسل اتحاد الكرة القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، أمس الأربعاء، وهو الموعد المحدد من قبل اللجنة المنظمة للأولمبياد، إلا أن تعثر المفاوضات بين مسئولي اتحاد الكرة ونظرائهم في ناديي الأهلي وبيراميدز حال دون إرسال القائمة.

ويستعد المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني، لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024، حيث يواجه مشاكل حتى الآن في ضم الثلاثي الكبار للقائمة.

ويحضر منتخب مصر لخوض أولمبياد باريس 2024 خلال أغسطس المقبل، حيث يلعب ضمن مجموعة تضم كل من إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزبكستان.

