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أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان عن مفاجأة بشأن حضور النقاد الرياضيين كضيوف للبرنامج، مشيرًا إلى أن الحديث عن عدم ظهورهم "حرام" ولن يحدث.

عبد الناصر زيدان: لن ألتفت للسباب وأدعم ثقافة الاختلاف في البرنامج

وقال عبد الناصر زيدان في تصريحات لبرنامج "ملعب الشمس": "يجب عدم توجيه السباب لأي من النقاد، ويجب أن نتعلم ثقافة الاختلاف مع الآخر"، مؤكدًا أن النقاد الرياضيين لم يتجاوزوا في حق أي أحد.

وأضاف: "من يناقش باحترام فهذا حقه، ولكن من يوجه السباب لأي من الضيوف لن ألتفت له، لأنه ذباب إلكتروني".

وأشار زيدان إلى أن من يطلب عدم حضور أي من النقاد الرياضيين يتحدث بناءً على آراء من الماضي، مؤكدًا أن مناقشات الحلقة تمت في إطار حواري رغم الاختلافات.

وتابع: "ناقشت طلبات عدة أشخاص بشأن حضور بعض النقاد الرياضيين أمس، لكن لم أجد أي إجابة مقنعة".

وأتم: "ثقافة الاختلاف مهمة جدًا، ولا يجب التجني على أحد، مؤكدًا أن البرنامج يناقش جميع القضايا ويدعم كل الأندية".

