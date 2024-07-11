واتكينز يقود إنجلترا إلى نهائي يورو 2024
تأهل منتخب إنجلترا إلى نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، بفوزه القاتل على نظيره الهولندي 2-1 في الدور نصف النهائي الأربعاء.
بادرت هولندا لافتتاح باب التسجيل بواسطة تشافي سيمونز في الدقيقة السابعة بتسديدة قوية من خارج المنطقة، وردت إنجلترا عبر قائدها هاري كاين بهدف التعادل من ركلة جزاء (18).
وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها ألأخيرة، نجح البديل أولي واتكينز في خطف هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
وتلتقي إنجلترا في المباراة النهائية الأحد المقبل على الملعب الأولمبي في برلين مع إسبانيا التي تغلبت على فرنسا 2-1 الثلاثاء في ميونيخ.
وهذه هي المرة الثانية تواليا التي تبلغ فيها إنجلترا نهائي كأس أمم أوروبا علما بأنها خسرت نهائي النسخة الماضية بركلات الترجيح أمام إيطاليا.
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