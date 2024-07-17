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أحمد جودة - القاهرة - قدم ميوناريوس الكولومبي راداميل فالكاو لاعبا جديدا في صفوفه، بحضور 30 ألف مشجع وصلوا إلى ملعب الكامبين في بوجوتا.

وسط حضور ضخم.. تقديم فالكاو في ناديه الجديد

ورفع المشجعون أعلام الفريق ورددوا الأهازيج واحتفوا بالصفقة الأكثر ترقبا منذ عقود في كرة القدم الكولومبية.

وفي حدث استثنائي لكرة القدم الكولومبية، حرص جمهور فريق العاصمة مساء الثلاثاء (ت.م.) على استقبال ال(فهد) وباقي اللاعبين الذين سيدافعون عن ألوان الفريق هذا الموسم.

ونزل فالكاو إلى أرضية الملعب برفقة زوجته لوريلي تارون وأبناءه الخمسة وسط عاصفة من التصفيق، من المشجعين الذين أحسنوا استقبال وتحية مهاجم أتلتيكو مدريد السابق.

وبدا التأثر على وجه المهاجم المخضرم حينما قال "بالنسبة لأسرتي ولي هذه لحظة لا تنسى ومؤثرة، أود أن أشكر كل واحد منكم على الحضور هذه الليلة".

ثم ظهر فالكاو بالقميص الأزرق المميز لميوناريوس وحيا الجمهور وأعضاء مجلس إدارة النادي وزملاءه من اللاعبين، بينما أطلقت الألعاب النارية.

وأضاف "إنه أفضل جمهور في البلاد"، مؤكدا أنه ما دام كان مشجعا لميوناريوس طوال حياته.

وقدم ميوناريوس أيضا الصفقات الجديدة وهي الحارس إيبان أربوليدا والمدافع سرخيو موسكيرا ولاعبي الوسط فيليكس تشابوري وخوباني ويلش وخوان خوسيه راميريز والمهاجمين دانييل مانتيا وجون كوردوبا وكيفين بالاسيوس.

ويعود فالكاو بعد 24 عاما إلى بلاده منذ أن لعب لأول مرة هناك وعمره 13 عاما في فريق لانسيروس في الدرجة الثانية.

ارتدى فالكاو خلال مسيرته قمصان فرق ريفر بليت وبورتو وأتلتيكو مدريد وموناكو ومانشستر يونايتد وتشيلسي وجالاتا سراي ورايو فايكانو قبل أن ينتقل إلى ميوناريوس.

