نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم مصير بيرسي تاو النهائي من الرحيل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية جنوب إفريقية عن حسم النادي الأهلي موقفه من بيع اللاعب بيرسي تاو جناح المارد الأحمر في الصيف الجاري.

وينتهي عقد بيرسي تاو مع الأهلي في صيف 2025 عقب انتقاله إلى صفوف الفريق القاهري قادمًا من برايتون الإنجليزي في 2021 لمدة أربع مواسم.

وبحسب ما أكدته صحيفة " kickoff " الجنوب أفريقية أن إدارة الأهلى ومارسيل كولر قد أعاد النظر في مستقبل اللاعب تاو مع الفريق القاهري خاصة فى ظل احتياج الأحمر لجهوده بالفترة القادمة.

وتعثرت مفاوضات الأهلي مع نادي الخلود السعودي نتيجة ضعف المقابل المالي المعروض من جانب الأخير للحصول على خدمات بيرسي تاو هذا الصيف.

ولم يقدم مسئولو النادي السعودي أي قيمة مالية أخرى تتناسب مع قيمة وقدرات نجم منتخب جنوب إفريقيا ليقترب تاو من البقاء داخل أسوار الأهلي وعدم رحيله هذا الصيف.

وساهم تاو في تحقيق الفوز لـ الأهلي أمام مودرن سبورت ضمن مباريات الجولة الـ17 المؤجلة من بطولة الدوري المصري حيث أحرز الهدف الثاني والانتصار لصالح القلعة الحمراء.