نشكركم على متابعتكم خبر الهلال الأحمر الإماراتي ينفذ مشروع الأضاحي في مدينة أم جرس التشادية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 يونيو 2024 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، في أول أيام عيد الأضحى المبارك مشروع الأضاحي في مدينة أم جرس بجمهورية تشاد، بمشاركة مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وبحسب “وام”، قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع 1000 رأس من الغنم على المستحقين من الفقراء والمحتاجين، بهدف رسم بسمة الفرح على وجوههم وإدخال السرور في قلوبلهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سلطان بخيت الشامسي ممثل هيئة الهلال الاحمر الاماراتي في أم جرس، إن الهلال الاحمر الإماراتي يولي مشروع الأضاحي أهمية كبرى لما يحققه من إدخال الفرح والسرور على قلوب الأسر المحتاجة خلال أيام العيد بحيث تغطي أكثر الفئات المستحقة لها، مشيرا إلى أن مشروع الأضاحي من المشروعات المتميزة التي تنفذها الهيئة خارج الدولة انسجاما مع الدور الإنساني والإغاثي للهلال الأحمر الإماراتي فيما يستفيد من المشروع مئات الأسر من وذوي الدخل الضعيف وغيرهم من الشرائح المستحقة.

وأضاف الشامسي، أن الهيئة تنفذ سنويا مشروع الأضاحي في إطار استراتيجيتها الخاصة بمد جسور التعاون والعطاء مع جميع الشعوب الشقيقة والصديقة وخصوصا تلك التي تعاني من وطأة الظروف وشظف العيش، مؤكدا حرص الهيئة على تواجدها وسط هذه الفئات لتقديم يد العون والمساعدة لهم عبر برامجها الإنسانية وأنشطتها الإغاثية المستمرة وخاصة أيام الأعياد.

وتوجه الشامسي بالشكر للجهات في مدينة ام جرس التي تعاونت مع الفريق الإنساني الإماراتي لتسهيل مهمة توزيع الأضاحي على المحتاجين.

وتوجه محمد إدريس مورنو مدير بلدية أم جرس بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لدولة الامارات على لفتتها الإنسانية بتوزيع الأضاحي على المحتاجين في المدينة وهي امتداد للمشاريع الخيرية التي نفذتها من توزيع الطرود الغذائية وإنارة طرق المدينة إضافة إلى الأعمال الإنسانية الأخرى.

وأشاد أهالي مدينة أم جرس بجهود الفريق الإنساني الاماراتي المتواجد لتنفيذ مشروع الأضاحي، وعبروا عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على مساعداتها الإنسانية ووقوفها إلى جانبهم.