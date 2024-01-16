الاحتلال يغلق طرقا ترابية في الخليل
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، عددا من الطرق الترابية شرق الخليل ومداخل بلدة السموع، وممرا في البلدة القديمة من مدينة الخليل.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، عن مصادر أمنية قولها، إن قوات الاحتلال أغلقت عددا من الطرق الترابية الفرعية، وصولا إلى مستعمرة "كريات أربع" المقامة شرق الخليل.
كما أغلقت طرقا ترابية في بلدة السموع جنوب الخليل، ومنها طرق في منطقتي السيميا وأبو العرقان، إضافة لممر لعمارة إدريس في حارة السلايمة بالبلدة القديمة، وذلك بلحامه بألواح الصاج، لمنع المواطنين من استخدامه.
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