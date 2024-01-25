نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عباس يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي تطورات الحرب على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الخميس، مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، خلال لقاء في مقر الرئاسة الفلسطينية آخر التطورات في قطاع غزة.

وأطلع عباس، وزير الخارجية الإيطالي على آخر التطورات خاصة في قطاع غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن عباس ناقش أيضا مع الوزير الإيطالي "أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتمكين مراكز الإيواء والمستشفيات من القيام بدورها في تقديم ما يلزم للتخفيف من معاناة المواطنين".

كما جدد عباس رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين، ودعا إلى "وقف إسرائيل ممارساتها واعتداءاتها القاضية بتقويض خيار حل الدولتين، وجرائم المستوطنين، واعتداءات قوات الاحتلال، ووقف حجز أموال المقاصة الفلسطينية".

وكان وزير الخارجية الإيطالي وصل رام الله يوم الخميس، في زيارة التقى خلالها نظيره الفلسطيني رياض المالكي، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.

هذا وأكد وزير الخارجية الإيطالي، يوم أمس أن سياسة حل الدولتين لا تزال قابلة للتطبيق، حتى بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.