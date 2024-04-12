نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تتأهب استعدادًا لهجوم إيراني محتمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الخميس، إن إسرائيل سترد مباشرة على أي هجوم إيراني.

ونقل مكتب غالانت عن الوزير قوله لنظيره الأمريكي لويد أوستن، "أي هجوم إيراني مباشر سيستلزم ردًا إسرائيليًا مناسبًا على إيران"، حسب تعليقات صادرة عن مكتب غالانت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري مساء الخميس، إن إسرائيل في حالة تأهب لهجوم محتمل من جانب إيران، ومستعدة للسيناريوهات المختلفة.

وأكد هاغاري في مؤتمر صحفي، "نحن مستعدون للهجوم وما ينتج عنه من دفاع، والذي سنستخدم من أجله مجموعة متنوعة من قدرات الجيش".

وأضاف هاغاري، إن إسرائيل يمكن أن تعتمد أيضًا على شركائها الاستراتيجيين.

يشار إلى أنه في أعقاب هجوم إسرائيلي مشتبه به استهدف مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في العاصمة السورية، دمشق، قبل أكثر من أسبوع، تزايدت مؤخرًا تهديدات حكومة طهران تجاه إسرائيل.

وقال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي الأربعاء، إن "الهجوم الذي استهدف القنصلية مثل الهجوم على الأراضي الإيرانية وعليه يتعين معاقبة إسرائيل".

وأوضح هاغاري، أن شن هجوم على إسرائيل من داخل الأراضي الإيرانية دليل على نية إيران لتصعيد الوضع في الشرق الأوسط، مضيفًا أنه يظهر أيضًا أن إيران لم تعد تريد الاختباء وراء وكلائها.