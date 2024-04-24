عاجل.. مقتل 4 في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على زابوريجيا

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أحمد جودة - القاهرة - قالت خدمات الطوارئ في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في زابوريجيا الأوكرانية إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم أمس الثلاثاء في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة خلال استقلالهم مركبة شمالي بلدة ميليتوبول، وفق ما نقلت رويترز.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤولين أن الهجوم وقع في قرية ميرن.

وقال فلاديمير سالدو المسؤول الإقليمي الذي عينته روسيا إن القصف الأوكراني تسبب في إصابة خمسة أشخاص في محل بقالة بمدينة كاخوفكا.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من التقارير الميدانية الصادرة عن أي من الجانبين في الحرب المستمرة منذ قرابة 26 شهرا.