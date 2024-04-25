نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة إسبانيا بالقاهرة تحتفل باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في يوم 23 أبريل من كل عام، تحتفل سفارة إسبانيا في القاهرة باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، وهو عبارة عن احتفال تقيمه العديد من المؤسسات في جميع أنحاء العالم بهدف تعزيز القيم التي تقدمها لنا الكتب وقراءتها.

ويتم الاحتفال عالميا بهذا اليوم منذ عام 1988، وهو العام الذي اعتمدت فيه هيئة اليونسكو ذلك التاريخ للاحتفال بهذا اليوم.

ولكن في إسبانيا يتم الاحتفال به منذ عام 1930، حيث يمثل تكريمًا رمزيًا للكتاب العالميين العظماء، ومن بينهم ميجيل دي ثيربانتس (1547-1616) مؤلف رواية دون كيخوتي دي لا مانتشا.

و "دون كيخوتي للجميع" هو مشروع يهدف إلى التعريف بهذا العمل المتميز الذي يعكس قيم إنسانية عالمية وهو عمل ذائع الصيت على المستوى الدولي لميجيل دي ثربانتس.

ولتحقيق هذا الهدف، قام أساتذة وطلاب أقسام اللغة الإسبانية من الجامعات المصرية - بتنسيق مع سفارة إسبانيا في القاهرة – بقراءة أجزاء من هذا العمل باللغة العربية، حيث تم الإستعانة لهذا الغرص بالترجمة التي قام بها المترجم والأكاديمي المرموق الدكتور سليمان العطار تشمل الجامعات المشاركة جامعة عين شمس، جامعة الزقازيق، مدينة الثقافة العلوم بالسادس من أكتوبر، جامعة بدر في القاهرة وجامعة بدر في أسيوط، جامعة حلوان، جامعة القاهرة، جامعة الأزهر، وجامعة 6 أكتوبر، وجامعة الأقصر، بالإضافة إلى جمعية المشتغلين باللغة الإسبانية في مصر

ونتاج هذا المشروع هو عبارة عن مجموعة من الفيديوهات، قامت بعمل الرسوم توضيحية بها المصممة المصرية آية مرزوق وقام بتأليف موسيقى الخلفية الموسيقي المصري مهاب سامي.

من الجدير بالذكر أن هذا النشاط الافتراضي عبر الإنترنت هو استكمال للأنشطة التي تقوم بتنظيمها مؤسسات معهد ثربانتس في القاهرة والإسكندرية والتي تشمل القراءة الحضورية العامة لرواية دون كيخوتي باللغتين العربية والإسبانية في مقر المعهد.