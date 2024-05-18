نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصاعد الموجة الحارة: الأرصاد تحذر وتوجه نصائح للمواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

مع ازدياد شدة الموجة الحارة التي تجتاح معظم أنحاء البلاد، بدأت هيئة الأرصاد الجوية في مصر في إصدار تحذيرات مستمرة من التقلبات الجوية الحادة التي يمكن أن تؤثر على الصحة العامة والحياة اليومية للمواطنين.

ارتفاع درجات الحرارة



بدأت الموجة الحارة يوم الخميس الماضي، ومنذ ذلك الحين، تشهد معظم المناطق ارتفاعًا في درجات الحرارة.

حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن تصل الحرارة إلى مستويات تقترب من 40 درجة مئوية في بعض المناطق، وفقًا لآخر تحديثات النماذج العددية.

توصيات هيئة الأرصاد



تضع هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين للتعامل مع هذه الظروف الجوية القاسية:

- تناول كميات كافية من السوائل لمواجهة التراكم الحراري.

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

- متابعة تحديثات النشرة الجوية لمواكبة التطورات أثناء فترة الموجة الحارة.

درجات الحرارة المتوقعة لليوم



- القاهرة والوجه البحري: العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية.

تحث هيئة الأرصاد المواطنين على اتباع الإرشادات الوقائية والحذر خلال هذه الفترة، بهدف الحفاظ على الصحة العامة والتقليل من آثار الحرارة الشديدة على الجسم.