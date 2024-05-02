العالم اليوم - القبض على المذيعة حليمة بولند في قضية "التحريض على الفسق"

انتم الان تتابعون خبر القبض على المذيعة حليمة بولند في قضية "التحريض على الفسق" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 مايو 2024 05:22 مساءً - ألقت الشرطة الكويتية، الخميس، القبض على المذيعة ومقدمة البرامج المشهورة حليمة بولند لتنفيذ حكم قضائي صدر في حقها.

وأفادت مصادر إعلامية محلية أنه تم إلقاء القبض على الإعلامية المثيرة للجدل، وذلك عقب الحكم عليها بالحبس لمدة سنتين بتهمة "التحريض على الفسق والفجور".

وكشفت المصار أنه ومباشرة بعد توقيف حليمة بولند تم ترحيلها إلى السجن المركزي لتنفيذ الحكم الصادر في القضية المتهمة على خلفيتها.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد أصدرت في 26 أبريل الماضي حكما بحبس المذيعة لمدة عامين مع الشغل والنفاذ وغرامة مالية.

وقد تمت متابعة بولند بسبب " إساءة استخدام هاتفها" حيث وجه ضدها أحد الأشخاص شكوى بالتحريض على الفسق والفجور من خلال صورها وفيدوهات خاصة بها.

كما رفعت بولند دعوى ضده بتهمة السب والشتم وإساءة استخدام الهاتف.