العالم اليوم - 3 قتلى في هجوم إسرائيلي على سيارة جنوبي لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مايو 2024 10:25 صباحاً - قتل 3 أشخاص في هجوم إسرائيلي استهدف سيارة، الخميس، ببلدة بافليه بقضاء صور جنوبي لبنان.

وحسب مصادر "دوت الخليج"، استُهدفت السيارة بـ5 صواريخ أطلقتها طائرة مسيّرة إسرائيلية. ونفذت الغارة على طريق عام بلدة بافليه التي تقع شرق مدينة صور، على بعد 14 كيلومترا من الحدود بين إسرائيل ولبنان.

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