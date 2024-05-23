العالم اليوم - إسرائيل تتحدى: لن نتوقف عن ملاحقة حماس

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تتحدى: لن نتوقف عن ملاحقة حماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مايو 2024 05:22 مساءً - قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الخميس، إن إسرائيل لن تردع عن مواصلة حربها ضد حركة حماس.

وأضاف المتحدث آفي هيمان للصحفيين: "لا توجد قوة على الأرض يمكنها أن تمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة".

ويأتي حديث هيمان قبل يوم من إصدار محكمة العدل الدولية حكمها في طلب جنوب إفريقيا بإصدار أمر بوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وأكدت إسرائيل في أكثر من مناسبة أنها ستواصل حربها في غزة إلى حين القضاء على مختلف كتائب حماس.

وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع مقتل أكثر من 35800 فلسطيني وإصابة 80011 آخرين، حسب أحدث الأرقام، التي أعلنتها وزارة الصحة في غزة، الخميس.

وأضافت الوزارة أن نحو 91 فلسطينيا قتلوا وأصيب 21 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

واندلع القتال بعدما قادت حماس يوم 7 أكتوبر 2023 هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.