نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموتريتش ينسحب من اجتماع الكابينيت الإسرائيلي إثر خلاف بسبب عرقلة شراء مقاتلات جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

غادر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اجتماع الكابينيت السياسي مساء الخميس، بعد خلافات مع وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي حول شراء مقاتلات جديدة.

وبعد مغادرته الاجتماع أصدر سموتريتش الذي يشغل كذلك منصب وزير في وزارة الأمن، بيانا شن من خلاله هجوما حادا على غالانت وهاليفي، واتهمهما بتعطيل عقد اجتماع للجنة خاصة بفحص ميزانية الأمن، وإصرارهما على مناقشة صفقة الطائرات في إطار الكابينيت، في محاولة لتجاوز اللجنة.

ويعترض سموتريتش على المصادقة على شراء إسرائيل سربي طائرات من طراز "إف-35" و"إف-15"، وذلك إلى حين عقد اجتماع اللجنة؛ فيما يحذر غالانت من أن عدم المصادقة على شراء الطائرات حتى نهاية الشهر سيؤدي إلى تأخر الصفقة 3 سنوات، وارتفاع سعرها بنحو مليار شيكل.

واتهم سموتريتش قيادة الجيش الإسرائيلي بأنها "تصر على عدم استخلاص العبر من الاستعدادات المختلة قبل السابع من أكتوبر"، ووصف سلوكها بـ "الغطرسة والاستهتار".

وأضاف: "لقد خرجت من مناقشة الكابينيت مبكرا، وزير الأمن ورئيس الأركان يرفضان دعوة اللجنة العامة لفحص ميزانية الأمن إلى الانعقاد"، مؤكدا أن "اجتماع الكابينيت بدأ وبدلا من مناقشة القضاء على حماس وإعادة الرهائن، وتوفير الأمن لسكان الشمال ودفع السلطة الفلسطينية إلى الانهيار في ظل وقوفها وراء الملاحقة القانونية والسياسية ضد إسرائيل الأمم المتحدة وفي لاهاي، بدأت وزارة الأمن برفع مطالبها المالية وتوجيه اتهامات لوزارة المالية".

وتابع "بما أن الموظفين المهنيين في وزارة المالية لم تتم دعوتهم للاجتماع وبما أن ذلك كان محاولة للالتفاف بشكل ساخر على اجتماع لجنة فحص ميزانية الأمن، فقد أوضحت أن من الممكن مناقشتها الأسبوع المقبل بمشاركة الجهات المعنية، وحتى ذلك الحين لن أضيع وقتي".