القيادة المركزية الأمريكية: تدمير مسيرة وقاربين للحوثيين في البحر الأحمر

أعلنت قوات القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، تدمير قاربين مُسيّرين تابعين للحوثيين في البحر الأحمر.





وأكدت، في بيان لها، نجاح القوات في تدمير طائرة بدون طيار تم إطلاقها من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق البحر الأحمر، وفقًا لـ "رويترز".

من ناحية أخرى، قالت رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي، إننا نستعد لإزالة رصيف غزة البحري مؤقتا بسبب ظروف البحر.