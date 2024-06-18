الأمم المتحدة: عدد الضحايا بسبب الصراعات العالمية ارتفع لـ 72% في 2023

جدة - نرمين السيد - صراعات عالمية

قالت منظمة الأمم المتحدة، إن "عدد الضحايا المدنيين بسبب الصراعات العالمية ارتفع إلى 72% في 2023"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





كان محسن السلاموني، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، قد تحدث في وقت سابق، عن تداعيات الصراعات والأزمات العالمية على أسعار الطاقة، مؤكدا أن أزمة أسعار الطاقة تعاني منها دول أوروبا والعديد من الدول. وأوضح أن الحرب الإسرائيلية تسببت في جزء كبير من الأزمة، لأن إسرائيل بحاجة إلى وقود وطاقة دائمين، مشيرا إلى أن أسعار الطاقة تزداد، وهي عنصر أساسي في حسابات التضخم الاقتصادي، لأن تخفيض التضخم يقابله زيادة قيمة الفائدة، وهو ما له تأثير سلبي على الدول الأوروبية والصناعية، لأنه يعمل على زيادة الأسعار في الأسواق.

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