محافظ الغربية يوجه بتكثيف أعمال النظافة وإزالة التعديات خلال عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - محافظ الغربية

وجه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، بتكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم خلال فترة العيد، مشددا على استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي والأسواق والملاهي التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك.





جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة اليوم الثلاثاء، لتفقد شوارع حي أول وثان ومركز ومدينة المحلة للوقوف على مستوى النظافة العامة بالشوارع والالتزام بعدم وجود إشغالات بالشوارع لتيسير الحركة المرورية، لتوفير المناخ المناسب والآمن للمواطنين. وأكد رحمي أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضاري إليها مشددا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع. وحرص المحافظ على تقديم التهنئة للأهالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لهم قضاء وقت جيد وتبادل المحافظ التهنئة مع المواطنين، والتقاط الصور التذكارية.

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