غارة جوية إسرائيلية تستهدف بلدة يارون في الجنوب اللبناني

جدة - نرمين السيد - غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أطراف كفر شوبا جنوب لبنان.





وبحسب القناة الإخبارية، أطلقت قوات الاحتلال قنابل حارقة تجاه الأحراش في بلدة الناقورة جنوب لبنان، كذلك شنت غارة جوية استهدفت بلدة يارون في الجنوب اللبناني. وقبل قليل، أفاد الإعلام الإسرائيلي، بأن طائرتين مسيرتين قادمتين من الجنوب اللبناني اخترقتا أجواء نهاريا شمالي إسرائيل، مشيرا إلى أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في مستوطنة نهاريا بالجليل الغربي.

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