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آليات الاحتلال تجدد إطلاق النار شرقي حي الزيتون بمدينة غزة

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بسنت فاروق 2024-06-16 14:33 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال الإسرائيلى

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، نقلا عن الإعلام الفلسطيني، بأن آليات الاحتلال جددت إطلاق النار شرقي حي الزيتون بمدينة غزة.

وقبل قليل، قال رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن "الشعب الفلسطيني بقطاع غزة يعاني انتشار المجاعة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل".

وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يعوق عمل قوافل المساعدات الإنسانية في غزة، مشددا على ضرورة ممارسة ضغط دولي يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتابع بالقول إن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك قرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية"، مضيفا أن نتنياهو يعطل الجهود الدولية التي تسعى لوقف الحرب من أجل الاستمرار في منصبه.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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