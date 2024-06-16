ماذا تعني «الهدنة التكتيكية» التي أعلنها جيش الاحتلال في جنوب غزة؟

جدة - نرمين السيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه سينفذ هدنة تكتيكية في الأنشطة العسكرية يومياً في قسم من جنوب قطاع غزة خلال ساعات محددة من النهار، للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.





وأوضح جيش الاحتلال في بيان، أن "هدنة تكتيكية محلية في الأنشطة العسكرية لأهداف إنسانية ستطبق من الساعة 8.00 إلى الساعة 19.00 كل يوم وحتى إشعار آخر، انطلاقاً من معبر كرم أبو سالم وحتى طريق صلاح الدين ومن ثم شمالاً".

بينما قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن "قرار الوقف المؤقت للعمليات جنوبي غزة لم يعرض على مجلس الوزراء وهو مخالف لقراراته".

وأضاف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن من قرر هدنة تكتيكية لغرض انتقال إنساني في غزة لا سيما عندما يسقط جنودنا بالمعركة، لا يجب أن يستمر في منصبه.

تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، تؤكد أنه لا يوجد وقف تكتيكي للحرب كما أعلن جيش الاحتلال، وذلك بسبب وجود اختلاف حول هذا الأمر بين القادة الاسرائيليين، لكن ما تم الإعلان عنه هو ما يمكن وصفة بممر آمن لدخول المساعدات من كرم أبو سالم وحتى وسط شارع صلاح الدين.