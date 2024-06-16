العالم اليوم - حاملة طائرات أميركية تنقذ طاقم سفينة أصابها الحوثيون

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 يونيو 2024 06:24 مساءً - أعلنت القوات البحرية الأميركية، الأحد، أنها أنقذت طاقم ناقلة بضائع يونانية استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر في 12 يونيو الجاري.

وبحسب وكالة رويترز فقد أكد البحرية أنها أنقذت طاقم ناقلة البضائع السائبة "توتور" المملوكة لشركة يونانية وترفع علم ليبيريا.

وقالت البحرية الأميركية إن البحارة التابعين لحاملة الطائرات دوايت دي أيزنهاور قاموا بنقل الطاقم جوا أمس السبت، مضيفة أن بحارا مدنيا ما زال مفقودا.

وتسبب الهجوم، الذي وقع بالقرب من ميناء الحديدة اليمني، في تسرب كبير للمياه وأضرار في غرفة المحرك مما جعل الناقلة توتورغير قادرة على الإبحار.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أمس السبت إنه تم إجلاء طاقم السفينة التي تنجرف في البحر الأحمر.

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجمات بصواريخ وزوارق بحرية صغيرة استهدفوا بها السفينة في إطار حملتهم المستمرة التي تركز على السفن المتجهة إلى إسرائيل.