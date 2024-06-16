العالم اليوم - زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب بيرو

انتم الان تتابعون خبر زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب بيرو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 يونيو 2024 07:25 مساءً - ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات منطقة أريكيبا جنوبي بيرو، الأحد، حسبما أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء.

ووقعت الهزة الأرضية التي كان مركزها في المحيط الهادئ، قرب مقاطعة كارافيلي في منطقة أريكيبا، وعلى عمق 25 كيلومترا، بحسب المعهد. ولم تصدر السلطات تحذيرا من حدوث تسونامي.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب بيرو .. في رعاية الله وحفظة