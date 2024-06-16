ارتفاع شهداء غزة لـ37337 منذ بدء العدوان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 37337 شهيدًا، و85299 مصابًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر الماضي.





وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر أدت إلى استشهاد 41 فلسطينيًا، وإصابة 102 آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية، لافتة إلى أن آلاف الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف الوصول إليهم، بحسب موقع "القاهرة الإخبارية" نقلا وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء. ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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