العالم اليوم - الحوثيون يعلنون شن هجمات على سفينتين ومدمرة أميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 يونيو 2024 11:18 مساءً - أعلنت جماعة الحوثي، ليل الأحد، مهاجمة سفينتين أميركيتين هما "كابتن باريس" و"هابي كوندور"، بالإضافة إلى استهداف مدمرة أميركية، في البحر الأحمر وبحر العرب.

وأوردت وكالة "رويترز" بيانا عن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، قال فيه إن الجماعة أطلقت صواريخ بالستية على المدمرة الأميركية، فضلا عن صواريخ بحرية على السفينة "كابتن باريس" وطائرات مسيرة على السفينة "هابي كوندور".

ولم يتضح ما إذا كانت هذه الأهداف الأميركية قد تعرضت لإصابات من جراء هذه الاستهدافات.

وقالت هيئة عمليات التجارة البريطانية في وقت مبكر من صباح الأحد، إن سفينة على بعد 40 ميلا بحريا جنوبي مدينة المخا اليمنية أبلغت عن انفجارين في مكان قريب.

وأضافت الهيئة أن السفينة وطاقمها بخير، مشيرة إلى أن الرحلة تواصلت من دون أن تحدد هوية هذه السفينة.

وأدت هجمات الحوثيين إلى تعطيل التجارة العالمية بإجبار الشركات المالكة للسفن على تغيير مسارات سفنها عن قناة السويس، وهو ما أدى إلى توجيه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات انتقامية منذ فبراير ردا على هذه الهجمات.